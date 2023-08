“Quem está preocupado com a eleição de 2024 não sou eu”, diz Márcio Corrêa após provocação de Dominguinhos

Deputado federal pelo MDB, Márcio Corrêa não deixou barato a provocação feita por Domingos Paula (PV) durante a visita de Rubens Otoni (PT) à Câmara de Anápolis.

Para Dominguinhos, o emedebista usou o discurso de posse no início do mês para fazer acenos ao eleitorado da cidade com vistas à eleição de 2024.

Procurado pela Rápidas do Portal 6, Márcio Corrêa afirmou que é o presidente da Câmara, fiel escudeiro do prefeito Roberto Naves (PP), que está preocupado com o pleito.

“Com tantos problemas em Anápolis, se o presidente da Câmara de Vereadores utiliza o horário da sessão para discutir de forma tão antecipada a disputa eleitoral do ano que vem, me parece que quem está preocupado com a eleição de 2024 não sou eu”.

A fala do emedebista também traz consigo uma ironia interessante. Isso porque o grupo do atual prefeito não tem um candidato natural que pode ser apoiado pela base.

Quem tem voto, como Leandro Ribeiro (PP), não tem a confiança do casal. Quem tem muita confiança dos Naves não tem voto.

Por isso mesmo, Roberto está em busca de um candidato para chamar de seu. Atualmente, tem “namorado” quase a fórceps o ex-deputado Major Vitor Hugo (PL), mas por muitos meses cortejou o próprio Márcio Corrêa — que já disse nos bastidores que prefere não ser candidato a nada caso Roberto Naves esteja no mesmo palanque.

Dominguinhos pode estar com segundas intenções

Fontes ouvidas pela Rápidas apontam que Dominguinhos está com segundas intenções e que a crítica pode ser interpretada como mais um aceno para Roberto Naves (PP).

Atualmente, Márcio é um dos principais adversários políticos de Roberto. Os dois disputaram as eleições de 2020, quando o emedebista saiu derrotado.

Na Paraná Pesquisas/Portal 6, o deputado federal aparece na 3ª colocação, atrás de Antônio Gomide (PT) e Major Vitor Hugo (PL). Outro emedebista que está bem colocado é Amilton Filho.

Vereador de Anápolis já fala com colegas em tom de despedida

Ainda sem data para acontecer, o retorno do vereador licenciado Leandro Ribeiro (PP), à Câmara de Anápolis, é aguardado para este segundo semestre.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas disseram que Américo (PP), suplente de Leandro, já fala com os companheiros em tom de despedida.

Cálculo político de Bruno Peixoto para concorrer à Prefeitura de Goiânia

Dos nomes ventilados pelo União Brasil para disputar a Prefeitura de Goiânia, o deputado estadual Bruno Peixoto é visto por aliados como o favorito pela sigla.

Embora tenha sido o mais votado em 2022, – com mais de 73 mil votos -, os números conquistados por ele na capital deixaram a desejar. Os pouco mais de 13 mil votos o deixaram apenas na 10ª colocação entre os campeões de votos na capital.

Mesmo que não vença em 2024, Bruno Peixoto não será totalmente derrotado. A projeção conquistada após disputar o Paço Municipal pode credenciá-lo a voos mais altos em 2026, como uma candidatura a deputado federal ou até mesmo uma majoritária.

Mesmo a distância, Aava Santiago provoca temor em Anápolis

A exposição de um homem pela vereadora Aava Santiago (PSDB) vem provocando rebuliço em Anápolis.

Apesar da distância entre as cidades, a exposição atinge por tabela uma figura política bastante conhecida na cidade.

Pessoas próximas ao político e ouvidas pela Rápidas disseram que a postagem não caiu nada bem, já que ele possui pretensões para 2024.

Torcida do Anápolis na bronca com o Jonas Duarte

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmar a partida entre Anápolis e Ferroviária (SP) para o Estádio Olímpico, em Goiânia, torcedores do Galo ficaram na bronca com a World Sports, empresa terceirizada que é responsável pela manutenção do gramado.

Além dos torcedores, vereadores de Anápolis que torcem pelo time também demonstraram insatisfação com a situação, mas prometeram ir até Goiânia para apoiar o time no domingo (20).

Nota 10

Para as estudantes e alunas de jazz do Colégio Couto Magalhães, em Anápolis. Disputando o Campeonato Nacional de Dança, no Paraguai, as adolescentes concorreram na categoria infanto-juvenil – entre 13 e 14 anos – ficando na 2ª colocação entre 183 apresentações.

Nota Zero

Para a Equatorial. A empresa não soube informar dados precisos sobre como o apagão ocorrido no Brasil, na manhã desta terça-feira (15), atingiu Goiás.

Questionada pelo Portal 6, a concessionária de energia informou que os dados deveriam ser solicitados ao Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema (ONS).