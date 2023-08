Para quem já está de olho nas passagens para viajar no final do ano, mas está insatisfeito com o preço cobrado, uma boa notícia vem a caminho. Isso porque existem alguns dias que são considerados as melhores datas para comprar passagens aéreas.

Os períodos são ideais para aqueles que estão programando um passeio para outro estado ou país e partem em busca de preços acessíveis, na hora de adquirir os bilhetes.

Leia até o final e descubra quais as melhores datas para comprar passagens aéreas.

Aqui estão as melhores datas para comprar passagens aéreas

Economia e praticidade são dois fatores bastante almejados pelos turistas que estão querendo viajar no final do ano. No entanto, encontrar passagens aéreas baratas nem sempre é uma tarefa fácil.

Apesar da dificuldade, há uma solução que pode ajudar quem está a procura de preço acessível para conseguir embarcar em uma nova aventura em breve.

Isso porque existem alguns dias que são considerados as melhores datas para comprar passagens aéreas e, assim, garantir um desconto no item.

A explicação para isso é que esses períodos são, na realidade, as datas de aniversário das companhias áreas. Durante esses dias, elas costumam fazer promoções agressivas e diminuir drasticamente o valor das passagens.

Na companhia Azul, por exemplo, o melhor dia de compra é 04 de janeiro. Já na Latam, a data mais recomendável para adquirir o item é no dia 30 de setembro.

Por fim, na Gol, o mais recomendável é comprar o bilhete no dia 15 de janeiro. Vale ressaltar que além do aniversário da cia, tem também o aniversário dos seus respectivos programas de fidelidade.

Na TudoAzul, a data é dia 15 de setembro. Já na LatamPass, o dia é 22 de junho enquanto na Smiles (Gol), a data é 18 de outubro.

