Descoberto de quem é o apartamento na Casa Opus onde mulher estava limpando janelas

Síndico da Casa Opus Ipiranga, Guilherme Elias desmentiu boatos e afirmou ser dele o apartamento onde uma empregada doméstica foi flagrada limpando a parte de fora de uma janela.

A cena foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (17), no Bairro Jundiaí, e causou polêmica nas redes sociais.

Durante o dia, surgiram rumores de que o apartamento seria pertencente ao prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), que mora no mesmo condomínio. No entanto, ao Portal 6, Guilherme explicou o mal-entendido.

Segundo o síndico, o primeiro piso é uma área comum dos moradores e não participa da contagem dos andares – o que pode ter gerado a confusão na hora que pessoas contaram as sacadas e relacionaram o espaço com o do chefe do Executivo.

Além disso, o gestor garantiu que toda a situação não passou de uma “ilusão de ótica”. Isso porque enquanto a maioria dos outros apartamentos conta com uma rede de proteção branca, as da Opus são pretas.

Desse modo, quando o observador está longe, cria-se a impressão de que não há nenhum tipo de equipamento instalado.

“Essas redes, inclusive, são muito seguras e conseguem suportar quase uma tonelada”, afirmou o síndico.

Apesar disso, Guilherme sustentou que os moradores são orientados a não limparem as janelas da forma com a qual foi mostrada no vídeo.

*Colaborou Pedro Hara