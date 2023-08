Goiânia recebe Feira da Gestante, Bebê e Criança com peças a partir de R$ 2,50

Famílias e gestantes que estão preparando a ‘casa’ para a chegada de um bebê poderão adquirir peças de enxoval com preços a partir de R$ 2,50 na Feira da Gestante, Bebê e Criança.

O evento possui acesso gratuito e acontece no Shopping Estação Goiânia, localizado na Avenida Goiás, na capital, até domingo (20). O horário de funcionamento é das 13h às 21h, na quinta e sexta e das 10h às 20h, no sábado. Já no domingo, o intervalo programado é entre 10h às 19h.

Durante a exposição, estarão disponíveis produtos como roupas, sapatos, carrinhos, mamadeiras, kit berço, almofadas e itens para banho, higiene e decoração.

“Da pomada ao carrinho de bebê, a feira reúne tudo que a gestante e bebê possam precisar, e o melhor, tudo com muitíssima qualidade e a preço justo”, explica o organizador da feira, Célio Corradini Junior.

Um dos itens mais procurados pelo público, de acordo com o profissional, costuma ser o kit com 4 camisetas ou 5 mijões, que sai por R$ 9,99.

Segundo Célio, ainda ao longo do evento, os participantes poderão fazer a personalização de itens e peças que podem ser bordadas na hora da compra.

“E além de tudo isso, ainda contamos com móveis, almofadas e itens para banho e decoração a preço de fábrica no nosso catálogo”, afirma.