Pedra Letícia se apresentará em Anápolis e Goiânia na próxima sexta (18) e sábado (19)

A banda goiana Pedra Letícia anunciou uma turnê de shows por todo o Brasil e – é claro – que não poderiam faltar apresentações “em casa”.

Anápolis e Goiânia foram as cidades escolhidas para receber as atrações em Goiás, que irão acontecer já na próxima sexta-feira (18) – no município do interior – e no sábado (19) – na capital.

O espetáculo será sediado no Teatro Municipal de Anápolis e, no dia seguinte, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

Ambas as apresentações estão marcadas para às 20h e os ingressos estão disponíveis no site Casa de Artistas, com valores a partir de R$ 45.

O vocalista e humorista goiano Fabiano Cambota – também muito conhecido pelo papel como apresentador do programa “A Culpa é do Cabral” – comanda o time juntamente de Xico Mendes, na guitarra, Kuky Sanchez, no baixo, e Pedro Torres, na bateria.

Muito reconhecidos pelo estilo cômico e irreverente das letras e composições – que, inclusive, fez com que a banda fosse batizada por parte do público como “os novos Mamonas Assassinas” – eles voltam a solo goiano com um misto de sucessos e novas produções.

Sendo assim, além das canções mais recentes, o público pode esperar grandes clássicos de Pedra Letícia, como “Teorema de Carlão”, “Em Plena Lua de Mel” e “Como que ocê pode abandonar eu”.