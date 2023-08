Após receber título de cidadão goiano, Bolsonaro sai da Alego levado nos braços por apoiadores

Sob os gritos de “mito” e com presença maciça de apoiadores. Assim foi a cerimônia que tornou o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), cidadão goiano nesta sexta-feira (18), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Além de Bolsonaro, o ex-deputado federal Vitor Hugo (PL) também foi agraciado com a honraria.

Proposta pelo deputado estadual Fred Rodrigues (DC), a homenagem contou com a presença de diversas autoridades.

Além de Bolsonaro, Vitor Hugo e Fred Rodrigues, a mesa foi composta pelo governador Ronaldo Caiado (UB), o senador Wilder Morais (PL), os deputados federais Gustavo Gayer (PL), Professor Alcides (PL) e Magda Mofatto (Sem Partido) e os deputados estaduais Bruno Peixoto (UB) e Gustavo Sebba (PSDB).

A cerimônia foi acompanhada por diversos políticos no Plenário, dentre eles o Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), a deputada estadual Vivian Naves (PP), além de outros deputados federais, estaduais e vereadores em Goiânia e Anápolis.

Durante o evento, apoiadores de Bolsonaro bradaram palavras de ordem contra a esquerda, principalmente contra o presidente Lula (PT), a mídia e outros setores que são constantemente criticados pelo ex-presidente.

A solenidade foi encerrada com Bolsonaro indo para o meio da multidão, sendo ovacionado pelos presentes no evento, mas sem falar com a imprensa para não responder se teme ser preso por conta do escândalo das joias sauditas.