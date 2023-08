É impressionante o que acontece quando você coloca Coca-Cola para ferver

Tem dado o que falar na internet um vídeo publicado recentemente mostrando o que acontece quando uma pessoa coloca Coca-Cola para ferver. O experimento ainda compara uma versão tradicional (açucarada) e uma versão sem açúcar.

Acontece que, na gravação, o autor do teste coloca primeiramente a versão ‘mais saudável’ em uma panela e leva ao fogo. Depois de alguns minutos, com o processo de ebulição (mudança do líquido para o gasoso), é possível perceber todo o refrigerante evaporando.

Como não há quantidade significativa de açúcares, a panela fica, quase que inteiramente, vazia, restando apenas alguns resíduos de conservantes e afins.

No entanto, quando o experimento é realizado com a outra Coca-Cola, no caso a açucarada, a percepção após o processo de ebulição é assustadora.

Nas cenas é possível ver o líquido engrossando cada vez mais. E então, quando toda a água é evaporada, cria-se uma crosta de açúcar relativamente grande no fundo da panela.

A superfície preta, densa e sólida deixa nítido a quantidade exagerada de açúcares nos componentes da bebida popularmente consumida todos os dias por pessoas no mundo inteiro.

Além do mais, o experimento serve para orientar a respeito do quanto isso pode ser prejudicial à saúde, frisando ainda que optar por alimentos zero açúcar pode ser uma excelente escolha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AYRLA SILVESTRE | DICAS DE CASA (@ayrlasilvestre)

Como isso interfere na saúde?

Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal a ser consumido diariamente é 50g de açúcar. Porém, uma pequena lata de Coca-Cola, com aproximadamente 350ml, possui 37g.

Com isso, restariam apenas 13g a serem consumidas durante o restante do dia, sem que sua saúde pudesse ser prejudicada a longo prazo.

E, como é de conhecimento de todos, há inúmeros riscos em consumir grandes quantidades deste item, tendo em vista que o açúcar é capaz de desequilibrar várias áreas do seu corpo, principalmente o pâncreas e, logo, a insulina.

Mas como isso funciona?

Frisando que este texto é meramente informativo e, em casos de dúvidas, o médico especialista deverá ser consultado.

Acontece que, quanto mais açúcar há na corrente sanguínea, mais insulina o pâncreas libera. No entanto, há limites para a quantidade de insulina que o pâncreas pode produzir e – portanto – da quantidade de açúcar que nosso corpo pode processar de uma vez.

O açúcar que não pode ser usado imediatamente é armazenado nos músculos, no fígado e nas células adiposas, até que mais energia seja necessária. E é neste momento que inicia-se o processo de estoque de gordura, aumento de peso, propensões à diabetes e outra série de problemas.

Por essa razão, é sempre bom ficar em alerta em relação à quantidade de açúcar consumida, principalmente nos refrigerantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!