Campeonato Goiano de Poker encerra no domingo (20) com premiação de R$ 500 mil

A 4ª etapa do Campeonato Goiano de Poker está na reta final e os vencedores da premiação em dinheiro, de R$ 500 mil, serão divulgados no próximo domingo (20). Além disso, os competidores também vão receber troféus.

Há grande diversidade entre participantes, com jogadores de mais de 10 estados integrando as competições. A programação incluiu também mesas para a categoria feminina.

E a competição ainda influirá no cenário do esporte, pois os jogadores que conseguirem boas colocações terão pontos somados no ranking anual da Federação Goiana de Poker (FGPoker).

Foram modalidades variadas, como os clássicos high roller, voltado para jogos com limites mais altos nas apostas, o progressive k.o, que premia de acordo com os participantes que cada competidor eliminar, e o turbo, que consiste em rodadas mais rápidas com apostas menores.

São nove dias de rodadas intensas, que ocorrem na sede do players poker, no bairro Jardim América, na região central de Goiânia. Além dessa etapa, outra está marcada para ocorrer com o prêmio ou pote, como dizem os players, dobrado, totalizando R$ 1 milhão, que serão disputados entre os dias 11 e 22 de outubro.