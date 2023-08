‘Cabelereiro das noivas goianas’: profissional Hebert Melo morre em Goiânia

Conhecido por ser o ‘cabeleireiro das noivas goianas’ e pelos penteados bem elaborados, que lhe renderam quase 200 mil seguidores nas redes sociais, o profissional Hebert Melo, faleceu na sexta-feira (18). A informação foi divulgada no perfil empreendedor do trabalhador no Instagram.

Proprietário do salão Herbert Melo, o especialista havia sido diagnosticado com uma grave infecção urinária que se agravou e acabou atingindo os pulmões, rins e fígado, ocasionando o óbito.

O velório do profissional aconteceu no Memorial do Pax localizado no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, das 02h da manhã até às 06h, conforme divulgado na publicação.

“É com extrema tristeza no coração que eu venho dar essa notícia hoje. O Hebert teve uma piora grande de ontem pra hoje, e infelizmente veio a falecer esse fim de tarde. É com muita dor mesmo, que venho dizer isso a vocês. Que possam orar pela família e amigos dele”, diz a legenda.

Nos comentários da postagem, conhecidos e clientes de Hebert manifestaram pesar pelo ocorrido e prestaram condolências aos familiares e amigos do homem.

“Que notícia triste. Que Deus conforte toda família e amigos. Ele sempre será lembrado pela sua alegria e um talento brilhante!”, disse um.

“Lembro de ouvir o Hebert falar que seria o melhor de Goiânia… E ELE FOI! Ele conseguiu ser o que ele queria!.. Que Deus traga conforto a família e amigos”, destacou uma usuária.

“Estou em choque! O mundo dos penteados perdeu um grande talento. Que tristeza”, lamentou outra.