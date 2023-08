Evento vai transformar Anápolis em ponto de encontro para amantes de tatuagem, música e gastronomia

Os fãs de uma boa arte alternativa já podem deixar anotado na agenda, pois o primeiro final de semana de setembro promete marcar uma nova era em Anápolis. Acontece que o Culture Motor Ink está se aproximando com a promessa de transformar a cidade em uma espécie de ponto de encontro para apaixonados em tattoo, música e gastronomia.

Considerado o novo selo dos organizadores do tradicional Tatto Rock Fest, o evento será realizado no Centro de Convenções de Anápolis, de 1 a 3 de setembro.

Ao todo, estarão presentes 150 tatuadores e body piercings, que serão os grandes responsáveis pelas artes corporais. Durante os três dias do evento, os artistas poderão participar de competições em categorias e estilos específicos, tendo a oportunidade de mostrarem o talento.

Mudando para a gastronomia, os anapolinos terão a oportunidade de saborear diferentes quitutes durante o Culture Motor Ink, incluindo um irresistível Festival de Churrasco e cervejas artesanais de respeito, como Go Brew, Santa Dica, Asturia e Cavalo Louco.

No entanto, se engana quem pensa que o evento termina por aí. Isso porque a festa segue com muita música, mostra de cinema, stand-up comedy, e ainda por cima, uma charmosa exposição de carros antigos, que levará um pouco da história do automobilismo para o Centro de Convenções.

Essa parte histórica ficará a cargo de clubes renomados como a Confraria Amantes de Fuscas, Elite Monza e Equipe Ferrugem, que além das exposições, também prometem encantar o público presente com manobras radicais e um espetáculo emocionante.

Os interessados podem adquirir os ingressos por meio do site Bilheteria Digital, a partir de R$ 20.