Médico passa mais de 300 dias de atestado para jovem com diarreia e vídeo viraliza

O que tinha tudo para ser apenas uma simples consulta médica, por conta de uma diarreia, fez com que Athirson Gonçalves, de 22 anos, explodisse nas redes sociais após receber um atestado de mais de 300 dias por engano.

A situação inusitada aconteceu na segunda-feira (14), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e desde que foi compartilhado no TikTok, já soma quase 3 milhões de visualizações, mais de 156 mil likes e inúmeros comentários.

Na data em questão, após ter recebido o atendimento médico, o rapaz, que trabalha como atendente de farmácia, foi embora normalmente. No entanto, enquanto retornava para casa, se assustou ao perceber que na verdade teria recebido 302 dias de atestado.

“Quando fui ler o atestado e me deparei com 302 dias, me espantei. Li umas três vezes o atestado e vi que estava certo, entre parênteses o número escrito por extenso” relatou o jovem ao G1.

Levando tudo com muito bom humor, Athirson levou o documento ao estabelecimento onde trabalha e explicou a situação, contando ainda que todos riram ao perceberam que caso fosse verdade, ele retornaria apenas em 10 de junho de 2024.