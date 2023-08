Torcedor relembra dia em que o Flamengo de Garrincha perdeu para o Anápolis no Jonas Duarte

Apesar do cenário atual do Estádio Jonas Duarte contar apenas com clubes de divisões mais baixas e festivais de música, o gramado já foi palco de um jogo do Flamengo e recebeu grandes estrelas, como o eterno Mané Garrincha.

O baixinho das pernas tortas foi uma visão que poucos anapolinos tiveram, já que a aparição no palco do futebol local aconteceu há mais de 50 anos. O amistoso aconteceu em 1969.

Seu Divino, apaixonado pelo Anápolis Futebol Clube, contou que aquele foi o momento mais marcante vivido por ele no Jonas Duarte.

“Foi uma maravilha para mim, o Jonas Duarte explodiu. Não tinha esse lado de cá da geral, só tinha o lado de lá. Foi um jogo com o campo cheio”, relatou.

Durante o jogo, o Flamengo ainda teria recebido vaias da torcida local, segundo um jornal da época, e a derrota se consumou aos 34 minutos do segundo tempo.

O clube carioca passava por uma crise interna naquele tempo e a partida confirmou a situação crítica.

Da época, ficou o gostinho da vitória contra um time grande, que tinha ainda em campo um campeão mundial de renome.