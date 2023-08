Criança que faz tratamento para crescer em Goiás descobre tumor no cérebro

A família do pequeno Maicon Silas Carneiro da Silva, de apenas 11 anos, está precisando de toda ajuda possível para poder operar um tumor encontrado na cabeça da criança.

Eles, que são moradores de Nazário, cidade a 71 km de Goiânia, descobriram a doença do garoto no início do mês de agosto, enquanto faziam exames para um outro tratamento, visando acelerar o crescimento dele.

Ao Portal 6, a mãe dele, Maraysa José da Silva, explicou que Maicon possui uma condição que atrasa o desenvolvimento ósseo. “Apesar de ter 11 anos, ele possui ossos de uma criança de 06 anos”, explicou.

Assim, foi ao fazer um exame de ressonância magnética que a família descobriu o tumor, bem na região frontal do cérebro.

Dessa forma, todo o tratamento teve de ser interrompido para que fossem feitas as operações para a retirada do tumor.

Em um primeiro momento, a cirurgia seria realizada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital das Clínicas, em Goiânia.

No entanto, o cirurgião responsável desistiu do procedimento – motivo pelo qual a mãe desconhece -, o que levou Maraysa a procurar outras soluções.

“Conversando com a médica dele, ela disse só daria para fazer essa cirurgia em São Paulo ou Brasília. Aí estamos vendo se conseguimos transporte da Prefeitura [de Nazário] ou de alguma outra forma”, apontou a mãe.

Mas sozinhos, os familiares não possuem condições para se locomover a essas cidades e cobrir as despesas com alimentação, água, dentre outras.

Além de Maicon e Maraysa, existem outras duas garotinhas na família, em que todos são mantidos pela renda obtida pelo pai, Leandro, que trabalha com sistemas de som automotivo.

Assim, eles deram início a uma campanha de doação, para poder conseguir dar continuidade ao tratamento de Maicon.

A chave PIX para ajudar é 64999398385. “Qualquer ajuda é bem-vinda”, concluiu Maraysa.