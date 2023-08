Dublagem francesa do “Senhora, volta aqui” faz meme goiano viralizar novamente

Um meme que surgiu em Goiás e ficou conhecido internacionalmente foi revisitado – em uma nova versão. A página Francês para Brasileiros compartilhou o famoso vídeo da “Senhora?” com dublagem em francês e arrancou risadas tanto de brasileiros quanto dos franceses.

O vídeo, postado no Instagram, possui 391 mil visualizações e comentários de pessoas que se divertiram tanto com o meme quanto com a dublagem, feita por Thiago Livon.

“Du Goias pour le monde”, que traduz para “Do Goiás para o mundo”, comentou um internauta. “Goiânia deu vida a um patrimônio da indústria dos memes!”, escreveu outro.

O meme surgiu a partir de uma entrevista de Edinair Mariados Santos Morais à TV Anhanguera, ainda em 2015, em que ela foge da câmera uma vez que deveria estar no trabalho.

Na época, o episódio, inclusive, fez a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) endurecer as regras contra os funcionários fantasmas. Por causa da repercussão, o meme também virou até jogo de videogame.