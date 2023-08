Em conversa vazada, Pedro Canedo chama Roberto de “prefeitinho de merda” e faz duro desabafo

Ex-presidente da Anapolina, Pedro Canedo teve uma conversa vazada no início da noite deste domingo (20).

Nos prints divulgados nas redes sociais, Canedo chama o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), de “prefeitinho de merda“.

As ofensas destinadas a Roberto ocorrem após o péssimo final de semana das equipes que representam a cidade na Série D do Campeonato Brasileiro e na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Jogando no Estádio Olímpico, em Goiânia, o Anápolis foi derrotado pela Ferroviária (SP), neste domingo (20), pelo placar de 1×0.

O revés eliminou o Galo da competição, que já havia perdido o jogo de ida pelo mesmo placar.

No sábado (19), foi a Anapolina quem entrou em campo jogando longe de casa. Atuando no Serra Dourada, a Rubra ficou no empate em 0x0 contra o Goiatuba.

O ex-deputado federal ainda acusou o chefe do Executivo anapolino de prejudicar a Anapolina para eleger a esposa, Vivian Naves (PP), a deputada estadual.

“Para não atrapalhar a candidatura da mulher dele, ele fu*** a Rubra e agora continua fud**** o Galo, que ele já prejudicou no ano passado. Pela segunda vez o Galo não classifica por causa do Arraiana, que podia ser em outro lugar, mas eles usam o Jonas Duarte”, acusou Pedro Canedo.

As críticas também foram direcionadas a World Sports, empresa que está cuidando da troca de gramado no Jonas Duarte, que não entregou o serviço a tempo dos jogos decisivos das equipes.

“Agora nós [Anapolina] estamos também sendo prejudicados por falta do estádio que os vagabundos resolveram trocar o gramado em plena disputa de campeonatos pelos dois times da cidade”, disparou Canedo.

