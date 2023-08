Ex-sócio faz relato chocante sobre dona de cafeteria que cuspiu em motorista: “clima de medo”

Após viralizar o vídeo em que Giovana Ogano, proprietária do Evoé Café, aparece cuspindo e xingando um motorista de aplicativo, o ex-sócio do estabelecimento, Renato Costa, decidiu se manifestar, neste domingo (20), com um relato chocante.

Cozinheiro e barista, Renato afirmou ter sofrido diversos abusos enquanto trabalhava com Giovana e ainda incentivou outras vítimas a se manifestarem também.

De acordo com o ex-sócio, que fundou o café juntamente com a proprietária, o local foi construído sob uma administração regada a estresse e intimidação aberta.

“Sempre que havia um pequeno problema, ela se dirigia ao fundo do lote e quebrava louças no muro. Uma atitude que amedrontava a equipe em plena jornada de trabalho”, afirmou.

O cozinheiro também relatou ter presenciado um forte tapa desferido pela Giovana contra um namorado, que também era colaborador. “Um clima de medo sempre pairava no ar”, disse.

Segundo o ex-sócio, ele também já sofreu abuso ao exigir uma pausa como o único cozinheiro, chegando a atender cerca de 100 pessoas sozinho. Na ocasião, a proprietária teria o agarrado pelo cinto e o obrigado a voltar ao trabalho.

Então, quando exigiu a contratação de novos profissionais para que a demanda fosse atendida sem tal sobrecarga, ele conta que foi ‘demitido’.

Além disso, Renato ressaltou que já recebeu diversas críticas quanto ao acerto de bilheteria das bandas que se apresentaram no local.

No entanto, alega que não se posicionou à época para preservar o projeto do café literário, que foi pensado com carinho por ele.

“Por isso, convido todos a relatarem casos de abuso que sofreram nas dependências do Evoé e aos trabalhadores do transporte por aplicativo à se manifestarem publicamente”, pediu.