Influencer de Goiânia viraliza ao revelar como ficou cego “de um jeito muito besta”

Em um dia que deveria ser alegre e divertido, Raíky Moura teve a vida transformada para sempre em questão de segundos. Agora influencer, o jovem, de Goiânia, usa a história como forma de alertar os brasileiros sobre a gravidade de pequenos atos.

Sem deixar o bom humor, o rapaz conta, por meio dos conteúdos produzidos, que perdeu a visão de um dos olhos quando tinha apenas quatro anos e, por conta disso, não se recorda ao certo como é ter a visão por completo.

“Minha readaptação foi bem tranquila, porque eu era bem novo, então eu não lembro como é enxergar com os dois olhos. A minha vida toda, eu enxerguei com um só, eu cresci com um olho só na cara, enxergando com um olho só, e para mim não tem dificuldade nenhuma”, respondeu um seguidor, por meio dos stories do Instagram.

Na rede, Raíky conta que perdeu a visão quando estava abrindo um ovo de Páscoa e acertou o globo ocular com uma faca ao tentar cortar a cordinha que embalava o produto.

No decorrer dos anos, o jovem passou por sete cirurgias, no entanto, o caso é considerado irreversível pelo fato de ter rasgado a retina.

Apesar das circunstâncias, o influencer aproveita a visibilidade para alertar sobre pequenos cuidados que devem ser tomados com a região dos olhos.