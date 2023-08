Abertas mais de 1.400 vagas para cursos superiores gratuitos em diversas cidades de Goiás

O Instituto Federal de Goiás (IFG), anunciou a abertura das inscrições para dois processos seletivos: o Vestibular Enem e o Vestibular IFG.

No total, são ofertadas 1.484 vagas, distribuídas entre os 14 câmpus do IFG espalhados pelas cidades de: Goiânia, Anápolis, Aparecida, Goiás, Formosa, Águas Lindas, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

Vale destacar que todos os 49 cursos ofertados são presenciais.

Os interessados poderão fazer o registro gratuitamente, por meio da página Estude no IFG. Após acessar o endereço eletrônico, basta encontrar a seção “seleções em andamento” e clicar em Vestibular.

Para o Vestibular IFG, o prazo para inscrição vai até o dia 30 de outubro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de redação e e Teste de Verificação de Habilidades Específicas em Música (somente para os pretendentes ao Curso Superior de Licenciatura em Música).

Para a modalidade Vestibular Enem, a data limite vai até o dia 15 de novembro. A seleção será feita por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2013 a 2023, segundo escolha dos interessados.

O Quadro de Distribuição de Vagas para os processos seletivos pode ser acessado por meio do site oficial da instituição de ensino.

Para mais informações, acesso o edital de cada vestibular, disponíveis no site do Estude no IFG.