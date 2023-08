Conheça o país pertinho do Brasil que poucos falam, mas é um verdadeiro paraíso

Pertinho do Brasil, um país pouco conhecido guarda uma cultura rica, comida saborosa e beleza natural surpreendente. Dividido entre o hemisfério Norte e Sul, o Equador é famoso pelas Ilhas Galápagos, mas possui uma série de atrativos.

Pouco explorado por brasileiros, o país tem como moeda oficial o dólar e é considerado um ótimo destino para mochileiros, visto que possui uma área de apenas 256 mil km². Para se ter ideia, Goiás ocupa uma área de 340 mil km².

A capital Quito está a quase 3 mil metros de altura, cercada por montanhas e vulcões em que turistas podem realizar passeios com vistas deslumbrantes. O teleférico, por exemplo, sobe a 4.050 metros, com ingresso no valor de US$ 9, aproximadamente.

Já ao sul da cidade, se localiza o Centro Histórico, que ostenta construções coloniais, como o Palácio Presidencial e a Catedral. Pelo legado cultural, a Ciudad Vieja de Quito foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1978.

No Norte da capital, o Parque Ciudad Mitad del Mundo abriga um monumento conhecido que marca a linha imaginária do Equador, dividindo o hemisfério Norte e Sul. Além de diversas lojas, o parque possui um planetário e museu do cacao e da cerveja.

Cuenca é outra opção para viajantes que querem conhecer o Equador – a terceira maior cidade do país, fundada em 1557. O centro histórico também foi declarado patrimônio da humanidade pela Unesco e se tornou o principal ponto turístico. Porém, há parques, museus e outros passeios divertidos.

Desse modo, o principal atrativo é a biodiversidade do país, que abriga as Ilhas Galápagos. Essa pequena parte do planeta oferece uma ideia de como seria o mundo sem a intervenção humana, o que encanta turistas do mundo todo.

Culinária

O país oferece uma rica culinária que, além de ser saborosa, é acessível. As bananas são figuras presentes em diversos pratos, usadas em pratos como bolón de verde (bolinhos de banana).

Outros pratos típicos são encebollado de pescado (ensopado à base de peixe), locro de papas (espécie de caldo de batata e queijo) e cangrejada (caranguejo com salada).