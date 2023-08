‘Pra sempre é muito forte’, diz Anitta sobre romance com Simone Susinna

Anitta está no Brasil para o lançamento de um pacote com três músicas chamado “Funk Generation: A Favela Love Stor”, mas ela não conseguiu fugir da curiosidade sobre a relação com o ator italiano Simone Susinna. A cantora participou do Domingão com Huck e o apresentador logo quis saber notícias do astro da sequência do filme “365 Dias”, da Netflix.

“O boy tatuou um connected”, disse Luciano. “Pediu pra eu tatuar”, acrescentou Anitta um pouco sem graça. “E isso quer dizer que vocês vão ficar conectados para sempre agora, ou já acabou?”, insistiu o apresentador e ela não perdeu tempo. “Pra sempre é uma palavra muito forte, né?”,

Huck, então, perguntou se o “namoro de Grécia atravessa o (oceano) Atlântico”. Anitta respondeu: “Não sei! Minha vida é um mar de emoções, não é, gente? Meus fãs estão acostumados já. Eles nem se emocionam”, brincou.

O marido de Angélica decidiu ser mais direto. “Anitta, você está namorando?”. A cantora despistou: “Eu estou vivendo a minha vida… Vou deixando a vida me levar, trabalhando, curtindo”.