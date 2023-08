Se você tem alguma desconfiança do seu parceiro, é bom ficar atenta (atento) pois existem alguns típicos lugares que os homens costumam dizer que vão quando estão traindo a pessoa que está com eles.

A maioria dos infiéis preferem manter a vida de aparências ao invés de ser honestos com quem está ao lado deles e, apesar de ser algo totalmente imoral, dificilmente é repensado por esses praticantes.

Bom, para abrir os seus olhos com isso, confira abaixo quais os locais que eles dizem que estão quando não querem que as mulheres descubram suas verdadeiras faces. Veja!

6 lugares que os homens costumam dizer que estão quando foram trair a companheira:

1. Bar

Se ele é uma pessoa que gosta de sair para barzinhos com os amigos, é bem comum que ele te diga que estará por lá, quando na verdade estará trocando carícias com outra pessoa.

Mas cuidado! É preciso ter certeza que ele realmente está sendo infiel antes de armar uma confusão quando ele te disser que foi ao bar.

2. Na casa de amigos

Jogar a culpa nos amigos é um truque infalível dos homens mentirosos também. Eles dizem que estavam apenas conversando com os parceiros para justificar os sumiços e as chamadas não atendidas.

O atraso também é culpa desses brothers, de acordo com os mais traidores.

3. No futebol

As idas ao futebol também podem ficar mais frequentes se um homem estiver buscando rotas de fugas para encontrar a amante. Inclusive, as ‘partidas’ podem começar a ‘atrasar’ mais.

Se ele tem dito isso a você, saiba que há grandes chances dele estar mentindo.

4. Jogando online

Se você estiver ligando e tentando contatar o seu parceiro frequentemente e não obtendo sucesso, pode ser um grande indício de que ele está tentando esconder algo. Apelar para os jogos online é uma boa rota de fuga para eles.

Isso porque os jogos não possuem uma pausa. Com isso, a desculpa fica mais sólida.

5. No churrasco

As idas aos churrascos também acabam se tornando boas alternativas para os mentirosos. Eles dizem que estavam apenas confraternizando com os colegas e que não há motivos para as desconfianças. É difícil engolir essas desculpas esfarrapadas. Esteja mais atenta!

6. Assistindo jogo

Por fim, a última desculpa mais usada pelos infiéis é que estavam assistindo o jogo do time preferido e, no meio do envolvimento com a partida, acabou se esquecendo de olhar para o celular e atender as chamadas.

