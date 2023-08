Após sair com garota de programa, publicitário descobre em treino na Smartfit que corre risco de morte

Enquanto treinava em uma academia Smart Fit, um homem, de 31 anos, descobriu que corre risco de morte. A notícia foi dada por meio de ligações em que ele recebeu ameaças, poucas horas após de encontrar com uma garota de programa. De acordo com o homem que o ligou, a única coisa que salvaria a vida da vítima seria um encontro presencial, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o publicitário saiu com a mulher por volta das 13h desta segunda-feira (21) e depois a levou para casa. Então, no final do dia, foi até a academia, localizada na Avenida Brasil Norte.

Durante o treino, a vítima recebeu diversas ligações – de dois números – em que foi ameaçado de morte. O homem, aparentemente enciumado pela relação que se deu com a mulher, afirmou ser de uma facção criminosa e ter incluído o nome da vítima ‘na lista’, o que significa que ele já poderia ser considerado morto.

Além do nome, o homem destacou saber onde ele morava e que não adiantaria procurar a polícia, uma vez que teria pessoas ‘de dentro’. Sendo assim, em vez de pedir dinheiro, o enciumado disse que daria uma chance à vítima, desde que se encontrassem pessoalmente.

Apesar das repetidas ameaças, o publicitário procurou uma delegacia imediatamente e bloqueou os números. Questionado sobre possíveis problemas que teria com alguém, o homem afirmou não possuir desavenças e desconhecer outro motivo que explicaria as ligações – se não o contato com a garota de programa.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso.