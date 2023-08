Existem alguns tipos de homens que a mulherada já está saturada e sem um pingo de interesse para se relacionar.

O que acontece é que esses caras dificultam todo e qualquer relacionamento em que eles entram.

E fora que possuem uma terrível mania de se comportar igual em todas as suas relações, parece até que seguem um script.

Bom, e uma forma de não cair na lábia desses mala sem alça é descobrindo logo no início qual é a do cara!

6 tipos de homens que as mulheres devem fugir enquanto é cedo:

1. Filhinho da mamãe

Começando nossa lista das encrencas, temos um tipo de cara que é melhor passar longe: o filhinho da mamãe.

Se envolver com esse tipo aqui é ter a certeza de que se tornará a mãe dele, já que ele espera uma parceira atenciosa, cuidadora, presente e que faça tudo por ele.

Não espere um convite para sair com esse cara, uma iniciativa para um rolê diferente ou qualquer atitude de posicionamento.

2. Acomodado

Sabe o Homer Simpson? Pois bem, ele descreve bem o tipo de homem acomodado, que não se importa sequer em lavar uma louça, quem dirá elaborar planos para o futuro.

Estar ao lado de um cara desses é a garantia de que só o hoje importa e o amanhã deve ficar para depois. Ah e claro: o quarto vai estar sempre numa zona!

3. Relaxado com a aparência

Não tem nada pior do que se envolver com aquele tipo de homem que não dá a mínima para a aparência, né?

Você se arruma toda, está sempre cheirosa e com boa higiene pessoal, enquanto o cara está lá todo largado, com roupas velhas e sem nenhum cuidado com o corpo.

Isso desanima qualquer uma. Afinal, um cara que se comporta assim, não pensa em agradar a parceira.

Mas, com certeza, se fosse para sair com os amigos, estariam lá com a melhor camisa e a barba feita.

4. Mulherengo

Outro cara que não cai bem em nenhum relacionamento é aquele mulherengo. Isto é, aquele que gosta de ter muitos contatinhos e busca forma de flertar com todas, em qualquer lugar.

Se envolver com esse tipo é a garantia de dor de cabeça, já que dificilmente ele será fiel ou te assumirá em uma relação séria.

5. Soberbo

Só quem já se envolveu com um cara que se acha a última bolacha do pacote, o dono da razão e o sabichão sobre todos os assuntos, sabe o quanto é péssimo.

Normalmente, esse tipo mais soberbo não gosta de deixar a parceira se posicionar, gosta de controlar toda a situação e claro: ele quer ser o centro de todas as atenções.

6. Machista

Por fim, sabe aquele homem grosso, rude e que gosta de mandar? Melhor fugir dele!

Assim como o soberbo, o machista jamais vai aceitar qualquer atitude sua superior a ele, nem em casa, nem no âmbito profissional. Ele vai ser muito tóxico e não aceitar seu sucesso, caia fora!

