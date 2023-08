Entenda fenômeno climático que vai atingir Goiás e poderá elevar temperaturas para casa dos 40ºC

O fenômeno de alta pressão provocado pela chegada de uma massa de ar quente afetará em cheio Goiás ao longo desta semana e pode fazer com que os termômetros de algumas cidades registrem temperaturas de até 40ºC.

Em entrevista ao Portal 6, a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves, afirma que o efeito deve durar até sexta-feira (25) e proporcionará um tempo mais seco no estado, além de intensificar a umidade baixa no território goiano.

A explicação, segundo ela, é que o acontecimento possui uma altitude de 10 km acima da superfície e é formado por uma corrente de ar quente vinda do Norte e que transportará a massa para diferentes pontos do país.

De acordo com a profissional, as regiões mais afetadas e que terão uma maior elevação de temperatura durante o período serão a Norte e Noroeste do estado.

“A temperatura deve subir em todo o estado. Mas em Porangatu, Aragarça, São Miguel do Araguaia e na cidade de Goiás, as temperaturas podem chegar até 40ºC”, afirma.

Mesmo para aquelas cidades que não atingirem a marca, os ponteiros poderão registrar temperaturas mais elevadas.

Em Goiânia, por exemplo, conforme anunciado pelo Inmet, a previsão é que, na quinta-feira (24), a temperatura máxima chegue a 36°C – cenário similar ao da cidade de Anápolis.

Segundo o Instituto, devido à persistência da massa de ar quente, a umidade relativa do ar também deve registrar valores inferiores a 20%, como é o caso da capital, que deve ter 15% durante a quinta.

Além do estado, São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Mato Grosso (MT) também devem obter um tempo mais seco durante o período.