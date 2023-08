Armada, dupla encapuzada invade residência e mata 4 pessoas em Goiás

O sol não tinha ainda se posto quando cinco pessoas que se encontravam em uma residência no Jardim Tropical I, em Itapaci – cidade que conta com 23, 8 mil habitantes, foram vítimas de uma chacina.

Ao todo, quatro pessoas foram assassinadas – entre elas, uma adolescente de 14 anos, que chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

O Portal 6 apurou que dois homens encapuzados, entraram na casa e efetuaram vários disparos. A motivação da execução ainda é um mistério.

Entretanto, no momento do crime, as vítimas estavam reunidas na propriedade ingerindo bebidas alcoólicas. No momento em que a Polícia Militar chegou, o cenário era devastador.

Inclusive, inicialmente, a percepção era de que duas pessoas estavam mortas – mas logo se constatou o óbito de mais uma no local, além da adolescente que chegou a ser socorrida.

As idades das vítimas são: 14 anos, um jovem de 28 anos, além de uma mulher de 35 anos e um homem de 40 anos.

A única sobrevivente é uma gestante, que socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada até uma unidade de saúde para avaliação médica.

Além da PM, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica também foram acionados e estiveram para retirada dos corpos e realização de perícia. A Polícia Civil irá investigar o caso.