CAOA anuncia desconto de até 25% para alguns veículos Hyundai

Após uma negociação com a matriz coreana, a CAOA conseguiu reduzir os preços de veículos em até R$ 50 mil. Os modelos que serão afetados pelo desconto são o Hyundai Kona e o Hyundai Ioniq.

A partir desta quarta-feira (23), o Hyundai Ioniq será comercializado por R$ 149.990,00, uma diferença de R$ 50 mil, ou 25%, em comparação com os valor original de R$ 199.990,00.

O modelo híbrido é a nova aposta da marca para a eletrificação e possui um motor 1,6 litro, que desenvolve até 105 cv de potência, além de um motor elétrico de 43,5 cv. A combinação permite que o veículo faça 18,9 km/l de gasolina na cidade e 18,8 km/l na estrada.

Já o SUV Kona EV será vendido por R$ 189.990,00, uma redução de R$ 40 mil do valor anterior de R$ 229.990,00, o que representa queda de 17,4% do preço.

O Hyundai Kona EV é o primeiro produto da marca com propulsão 100% elétrica no Brasil. Com motor de 136 cv e baterias com capacidade de 39,2 kWh, o carro possui uma autonomia de aproximadamente 514 km.