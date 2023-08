Demitido, homem recebe mensagem do ex-chefe e a resposta viraliza

O caso de um funcionário que resolveu não deixar levar desaforo para casa viralizou e deu o que falar entre os usuários na internet.

Um homem de nome Luiz publicou em seu Twitter – agora rede X – o print de uma conversa que teve com o ex-patrão sobre o projeto de um cliente que teria que ser entregue e, antes da demissão, estava sob os cuidados do ex-funcionário.

Dono de uma construtora, o mandatário havia entrado em contato com Luiz solicitando resolução do problema como se ele ainda estivesse trabalhando na empresa.

Na conversa, o rapaz afirma que isso não era mais da responsabilidade dele, uma vez que havia sido desligado do quadro de funcionários.

O usuário ainda contou que o homem ofereceu dinheiro para que os projetos fossem enviados, no entanto, mesmo assim ele se recusou e quis dar uma lição no ex-patrão.

Na postagem, ele responde “não entendo como isso possa ser problema meu. Você me demitiu semana passada, não lembra?”

E finalizou pontuando: “então, não é mais minha responsabilidade. O projeto que fiz foi no meu computador, já que nem isso você me proporcionou. No momento em que você rompeu o contrato, eu deixei de ter qualquer obrigação com você ou com a sua empresa. Boa noite!”

O post bateu mais de 21,8 milhões de visualizações e 220 mil curtidas.

Nos comentários, os seguidores alertaram Luiz para tomar cuidado sobre possíveis retaliações do antigo chefe, principalmente quando ele for buscar um novo emprego.