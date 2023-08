Homem mata namorada por ciúmes e liga para pastor em seguida: ‘ore por mim’

Um homem, de 20 anos, foi até um quartel da Polícia Militar (PM) de Formosa se entregar após uma briga fatal com a namorada, motivado por ciúmes após ela ter saído sozinha. Depois das agressões, ele ligou para diversas pessoas, incluindo um pastor, para que o religioso orasse por ele.

A briga se deu na madrugada desta quarta-feira (23), quando o homem chegou em casa, por volta das 01h. A vítima, Gislene Ramos de Jesus Santos, de 25 anos, havia saído pela manhã de terça (22) para beber, o que deixou o suspeito furioso.

Após sair desacompanhada, ela chegou na residência por volta das 22h e preparou o jantar. Quando o homem retornou, bêbado, a desavença começou.

De acordo com ele, as agressões corporais se iniciaram depois que a jovem o agrediu com uma escova de cabelo e só intensificaram até que ele a estrangulou. Ao cair, já sem vida, a vítima foi levada para uma cama e o suspeito checou se os avôs ainda dormiam.

Após isso, ele teria deixado o corpo da namorada no lote baldio ao lado da casa. Em seguida, o homem relatou que aguardou o amanhecer e ligou para a mãe. Após pedir ajuda para fugir, ele ainda conversou com uma ex-companheira, que o orientou a se entregar.

Com isso, o suspeito ligou para um pastor e afirmou que tomou a decisão de se apresentar à polícia. “Queria avisar o senhor que eu vou ser preso, fiz uma burrice ontem e vou me entregar agora. Queria que o senhor fizesse uma oração por mim”, disse.

O casal morava junto enquanto Gislene esperava pela desocupação da casa que ela alugou. Segundo o suspeito, o relacionamento se iniciou há apenas duas semanas.

O homem foi preso em flagrante e o caso seguirá sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Formosa.