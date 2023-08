Motorista de aplicativo recebe pedido ousado de passageira: “pode tirar”

Um condutor de veículos por aplicativos viralizou ao compartilhar o registro de uma corrida mostrando o exato momento em que duas clientes fizeram um pedido ousado e ele decidiu cumprir.

Jardel Progênio, conhecido como o ‘motorista mais rodado de Manaus’ começou a gravação tranquilo e vestindo roupas comuns. Depois de alguns segundos, entram duas mulheres e uma criança nos bancos de trás.

As clientes conversam com o profissional e logo em seguida pedem para que ele tire a camisa, alegando que a temperatura do local está alta e que ele deveria estar sentindo muito calor.

Com um sorriso no rosto, Jardel decide atender o pedido das mulheres, que insistiam com humor, dizendo “pode tirar”. Imediatamente, ele destravou o cinto e retirou a camiseta.

As mulheres começaram a rir ainda mais, enquanto o motorista se divertia com a situação. “Aqui é a cliente que manda, eu não mando em nada”, brincou.

Elas deram continuidade na conversa, pontuando que não queriam mais descer do veículo, já que lá estava bem confortável.

Nos comentários, os internautas mencionaram que, pelo contexto, é possível perceber que o amazonense conhecia as passageiras e, por isso, quis reagir desta forma.

Confira a cena!