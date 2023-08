Você se considera muito sortudo e que, curiosamente, tudo em sua vida parece de alguma forma dar certo? Pois saiba que isso pode não ser apenas uma ironia do destino, a real é que isso possivelmente está atrelado a existência de um anjo da guarda.

Seja você crente ou não, existem algumas razões divinas que explicam toda a proteção e imunidade que você tem a alguma adversidade da vida.

E muito além do que isso, alguns especialistas da área dizem que há até alguns sinais que podem te dizer que há um possível querubim a sua volta!

6 sinais de que um anjo da guarda está por perto te protegendo:

1. Ver horas iguais

Começando nossa lista, segundo a numerologia, os anjos da guarda usam os relógios para se comunicar com as pessoas.

Isso quer dizer que quando estamos vendo constantemente números iguais ao olhar as horas, é um indício de que tem um ser místico por perto.

2. Mudanças de temperatura repentina

Você pode não acreditar, mas a presença de seres divinos pode sacudir as moléculas ao nosso redor, provocando mudanças na temperatura.

Logo, se do nada você sentir um calafrio ou um calor de forma repentina, pode ser que seu anjo protetor esteja por perto. Sinta-se bem!

3. Sensação de perseguição

Aquela sensação de estar sendo observado ou pior, perseguido, mesmo quando não há ninguém por perto, pode ser mais uma vez seu anjo por perto te protegendo.

Essa “paranóia” vem por conta do peso energético dos anjos em nossa volta. É coisa boa! Não se preocupe!

4. Ouvir seu nome e não ter ninguém por perto

Todo mundo já deve ter passado por aquela situação em que parece ter alguém a todo momento nos chamando pelo nome, mas quando olhamos à nossa volta, não há ninguém. É estranho, né?

Bom isso, esse chamado pode sim ser algo sobrenatural e seus anjos estão te avisando que estão por ali te protegendo.

5. Sonhos suspeitos

Sonhar com coisas relacionadas a sua realidade, inseguranças e medos, que parecem muito com o mundo real pode ser mais uma forma do seu anjo da guarda te avisar que está por perto.

Normalmente, esses devaneios são premonições e verdadeiras mensagens sobre sua vida.

6. Arrepios no corpo

Por fim, aqueles arrepios na nuca, sensações estranhas de toque na cabeça, ombros ou aquela brisa aleatória é um sinal de que seu anjo da guarda está sintonizando a energia dele com a sua.

Acredite: sentir isso é uma resposta indicativa de que você está no caminho certo.

