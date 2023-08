Convenhamos: todo mundo tem um crush, aquela paquera, que não sai da nossa mente e que deixa um questionamento de “será que ela está querendo te beijar?”.

Afinal, essa dúvida surge, porque queremos que aquela paixão seja mútua também.

Mas a real é que o outro lado pode mesmo estar querendo algo a mais contigo e os sinais estão aí para te provar!

6 sinais de que a pessoa que você pensa está mesmo querendo te beijar:

1. Insistência para vocês se encontrarem

Começando nossa lista, obviamente, uma insistência vai partir dessa pessoa interessada.

Isso quer dizer que essa pessoa vai te mandar mensagens, te ligar e até te sufocar um pouco até que um convite para um date seja aceito.

2. Interações nas redes sociais

Não há dúvidas de que aquela pessoa que te manda uma chuva de directs, compartilha um turbilhão de memes no TikTok e reage a todos os seus stories realmente te quer.

Essas interações são uma saída que ela encontrou para chamar sua atenção e tentar despertar um interesse mútuo.

3. Contato frequente contigo

Se seu crush está de fato atrás de você, te mandando mensagens, chamando para sair, te levando lanches ou buscando formas de te ajudar no trabalho, por exemplo, pode ser um sinal de que ele realmente está na sua!

Um homem interessado, no geral, vai atrás de métodos para entrar mais em sua vida, ficar próximo da sua rotina e fazer coisas para que seja lembrado. Fique de olho!

4. Faz de tudo para se encaixar na sua rotina

Quando uma pessoa está gostando de você de verdade, ela vai se esforçar para caber em sua rotina.

Em outras palavras, ela vai querer saber das suas manias, gostos e preferências para se aproximar o máximo possível de você.

5. Busca formas de te agradar

Outro indício de que seu crush está te amando no off é aquele sinal evidente de que seu bem-estar se torna prioridade máxima dentro da relação.

Logo, esse ficante vai querer fazer de tudo para que saia dentro do seu agrado, como encontros no seu restaurante favorito ou sua playlist no carro.

6. A paixão fala em seus olhos

Encerrando nossa lista, falando da linguagem corporal.

Quando o seu crush carrega um sentimento verdadeiro por você, o sorriso não fica só pela boca. Ele vai arquear as sobrancelhas e semicerrar ligeiramente os olhos.

O brilho desse olhar vai mudar para transparecer o seu interesse genuinamente.

