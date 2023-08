Jovem é presa após denúncia de maus-tratos mostrar filhote sendo comido por outros cachorros

Cenas deploráveis foram presenciadas pela Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Proteção Animal (GPA), ao verificar uma denúncia de maus-tratos contra animais em uma casa de Goiânia, nesta quinta-feira (24).

Localizada no setor Centro-Oeste, ela abrigava quase 20 cães em meio à sujeira, fezes e ração espalhadas pelo chão. Uma jovem, de 23 anos, foi presa em flagrante pelo crime.

O Portal 6 apurou que, na residência, haviam 16 cães, dos quais 12 eram adultos e quatro filhotes. Além da falta de água e do excesso de excrementos no local, quase cobrindo chão do corredor onde estavam abrigados, um outro filhote foi encontrado morto.

A cena ganhou tons ainda mais macabros após a visita das autoridades, que perceberam que o filhotinho sem vida estava sendo comido pelos outros animais – que aparentavam passar fome.

A área onde eles estavam ainda não tinha cobertura para a chuva, sol ou intempéries climáticas, e grande parte dos cachorros apresentavam magreza excessiva.

Os agentes constataram que a mulher responsável pelos animais só frequentava o local uma vez na semana. Ela alegou ir em dias alternados, disse que limpava os ambientes por partes e que teria se mudado há duas semanas após terceiros tentarem entrar na casa dela.

Porém, como ela não foi capaz de comprovar as justificativas, foi conduzida ao GPA, e o filhote morto foi recolhido pelo Instituto de Criminalísticas. Agora, ela deverá responder pelo crime de maus-tratos.