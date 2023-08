Morre no HUGOL homem que foi agredido com cerâmica por abusar sexualmente de criança

Faleceu na noite de quinta-feira (24) um homem, de 77 anos, que foi agredido com cerâmica, após abusar sexualmente de uma criança, em Inhumas.

O idoso estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, desde domingo (13) – data do crime – com quadro de traumatismo craniano. Ele utilizava tornozeleira eletrônica e tinha processo por estupro.

Conforme apurado pelo Portal 6, toda a confusão teria começado porque o tio do menor, que estava embriagado e tinha rixa com o idoso, teria flagrado o rival abusando sexualmente do sobrinho dentro da residência.

Em uma espécie de vingança, o familiar então pegou um pedaço de cerâmica e agrediu o homem, ocasionando o grave ferimento. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Após a ação, o agressor fugiu da propriedade e se dirigiu até a cidade de Goianira, onde buscou abrigo na residência de um amigo.

O suposto autor foi encontrado tentando pegar um ônibus com destino a Aparecida de Goiânia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado até uma Central Geral de Flagrantes de Trindade.