Preso suspeito de extorquir mãe de jovem devedor: “você vai conhecer quem eu sou de verdade”

Uma operação da Polícia Civil (PC), em Abadia de Goiás, efetuou a prisão em flagrante de um jovem, de 23 anos, na noite desta quinta-feira (24). Suspeito do crime de extorsão, ele teria emprestado R$ 7 mil a outro jovem e, então, ameaçado a mãe do rapaz para cobrar o débito.

Depois disso, a mulher, de 43 anos, procurou a polícia e resolveu relatar que o filho, de 26 anos, teria pego o montante emprestado para realizar apostas eletrônicas, e denunciar que o credor da dívida começou a enviar áudios e mensagens ameaçando a família. Com medo, o devedor teria até mudado de estado.

Nos áudios disponibilizados pela Polícia Civil, é possível perceber o tom ameaçador usado pelo credor.

“Rapaz, eu tenho mais de cinco processos, tenho processos demais. Para falar a verdade eu estou em liberdade condicional ainda. Eu já falei para a sua mãe, não vou voltar aqui à toa, eu quero o dinheiro na minha conta”, expressou, por mensagem gravada.

O suspeito se vangloriava por ter várias passagens criminais, alegando ser um homem perigoso, para tentar amedrontar a senhora e conseguir o acerto ilícito.

Então, intensificaram-se as cobranças contra a genitora do devedor, mesmo ela não tendo o menor envolvimento com os jogos de azar. A situação toda chegou ao ponto dele, na noite da última quarta-feira (23), invadir a casa da mulher.

No dia seguinte, ele foi capturado na porta de casa, no momento que chegava de moto, por agentes da PC. O jovem foi encaminhado à Central de Flagrantes e irá responder pelo crime de extorsão.