Cidade goiana inova com réplica de Cristo Redentor submersa em lago

Quem acha que para ver o Cristo Redentor é necessário viajar até o Rio de Janeiro, se enganou. Isso porque uma réplica similar à uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno pode ser vista pelos goianos de uma maneira diferente: na água.

A réplica subaquática fica localizada nas profundezas de um lago no Hot Park de Rio Quente, em Caldas Novas, e impressiona os visitantes pelo cenário de tirar o fôlego.

Na prática, ao chegar no local, os turistas recebem o apoio de um guia local que oferece algumas instruções para a realização do mergulho, além de ceder equipamentos, como um cilindro de oxigênio para realização do passeio.

Após o processo, e juntamente com o apoio do profissional, os participantes são levados à experiência submersa para conhecer o famoso monumento carioca.

Mas muito além do Cristo, o lago também é responsável por abrigar diferentes animais aquáticos, incluindo até mesmo peixes de até dois metros de comprimento.

Vale lembrar que o lago também conta com barcos submersos que evocam naufrágios, além de uma ampla vegetação de diferentes espécies que dão ainda mais charme ao local.