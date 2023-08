Jovem que tirou bigode para impressionar a namorada fica surpreso com a reação dela

Um vídeo publicado na rede social X – antigo Twitter – de um jovem, que resolveu fazer uma surpresa para a namorada, viralizou na internet e deu o que falar entre os usuários da rede.

Em publicação feita pelo POPTime, as cenas mostram ele em um banheiro particular, em frente ao espelho, com acessórios para retirar o bigode e o cavanhaque do rosto.

“Vou mostrar o resultado para a Milena agora, ela vai ficar p*** comigo”, disse o jovem, de nome Gustavo, retirando toda a barba do rosto com a espuma e o aparelho de barbear.

Em seguida, ele entra no quarto com a cara toda lisinha, parecendo um bebê.

Momento em que a companheira fica muito triste e tem uma reação que o deixa surpreso.

“O quê que é isso, Gustavo? Por que você tirou? Ah não! ( e começa a chorar) eu gostava tanto dela (e se esconde atrás do travesseiro)”, reage a namorada.

A postagem atingiu mais de 800 mil visualizações, além de 5.500 curtidas.

Nos comentários, os seguidores se divertiram muito com a atitude da Milena.

“A mina chorando pq agora vai ter que namorar um feio”, disse um seguidor. “Ela deveria é agradecer, ele é lindo com ou sem bigode”, comentou um outro internauta.

Confira o vídeo na íntegra: