Anel Viário ligando a GO-222 ao Calixtópolis e Copacabana custará quase R$ 18 milhões

O Anel Viário ligando a GO-222 aos bairros Calixtópolis e Copacabana custará R$ 17.855.643,77, segundo a Prefeitura de Anápolis.

O valor inclui 52.966m² de pavimentação e 1.200m² de calçadas com acessibilidade, além de novas redes de drenagem, sinalizações.

“Essa obra muito vai fazer com que diminua o fluxo de transportes pesados na Avenida Pedro Ludovico. Essa construção é parte do Anel Viário de Anápolis, que facilitará o trajeto de quem está vindo de Nerópolis”, detalhou Roberto Naves (PP).

“Hoje precisa ir até a rotatória, pegar a Pedro Ludovico, passar pelo Porto Rico, atravessar o Reny Cury e ainda cortar o Calixtópolis, até chegar no trevo. Com a obra, ligaremos diretamente toda a região”, complementou o prefeito.

De acordo com o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes, o prazo de conclusão dos trabalhos será de 18 meses.

“Entretanto esperamos terminá-la antes. Com a chegada do período chuvoso, é importante deixar claro que ter uma pausa, mas com certeza terminaremos ainda nessa gestão”, apostou.