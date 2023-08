Filho de bombeiro morre atropelado após tentar ajudar vítima de capotamento na GO-040

Neste sábado (26), um acidente de trânsito acabou custando a vida de Augusto Mendes Gonçalves, filho do 2º Sargento Maciel Gonçalves Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO).

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso aconteceu em Cromínia, cidade a 86 km ao Sul de Goiânia, no começo da noite deste sábado (26).

Um condutor teria capotado o carro na G0-040, próximo ao trevo de entrada para o município, de forma a ser arremessado no meio da pista de rolamento.

Dessa forma, Augusto, que trabalhava em um posto de combustíveis em frente ao ocorrido, foi tentar ajudar a vítima, fazendo a sinalização da pista, até a chegada dos primeiros-socorros.

No entanto, o motorista de uma picape que passava no local não conseguiu parar a tempo, atingindo tanto o jovem quanto o condutor do outro carro.

Em seguida, o autor do atropelamento deixou o veículo no local, fugindo dali em um outro automóvel, não identificado, de cor azul.

Augusto foi atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e conduzido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) em Goiânia.

No entanto, ele acabou não resistindo e faleceu poucas horas depois.

Na manhã deste domingo (27), o CBM-GO soltou uma nota de luto, lamentando a morte do jovem.

“A Corporação presta solidariedade aos familiares e amigos, em especial para nosso irmão de farda 2º Sgt Maciel Gonçalves Pereira, diante deste momento de dor e saudade. Que Deus conforte seus corações e dê forças para superar esta perda”.

A notificação também destacou que o velório e sepultamento ocorrerão no cemitério de Cromínia.