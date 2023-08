Duas cafeterias goianas conquistam selo de qualidade em desempenho gastronômico

Café quente aliado a um ambiente aconchegante e comida boa. Na hora de encontrar um ambiente para realizar o trabalho remoto, a procura por um espaço cômodo aliado a uma vasta experiência gastronômica são fatores almejados pelos trabalhadores e que levou duas cafeterias de Goiânia a conquistarem um selo de qualidade no assunto.

Intitulado de Coffice – junção do prefixo “co”, de coffee (café, em inglês), e da expressão “home office” (trabalho remoto) – o título é dado pela empresa de criação, formação e curadoria gastronômica, Comida de Pensar, e busca avaliar o desempenho dos estabelecimentos desde a gastronomia até a entrega de boas experiências e acolhimento.

Até o momento, as únicas detentoras do título na capital são as cafeterias Estação 14, localizada no shopping Cerrado e Setor Marista, e a Subverso Coffee Culture, no Setor Oeste.

Para que o estabelecimento seja agraciado com o selo, são necessários que três quesitos sejam cumpridos, sendo eles: gastronômico (boa comida e bom café), atmosférico (boa “vibe” e bom serviço para o que se propõe) e laboral (que acolhe trabalhadores remotos e nômades digitais, oferecendo wi-fi de qualidade, acomodação e acesso a tomadas).

Conforme divulgado no site da empresa, para receber o título, é preciso que a equipe do Comida de Pensar entre em contato com o estabelecimento para oferecer o selo, de forma espontânea, ao centro comercial.

Outra maneira, segundo a instituição, é que a própria cafeteria realize uma solicitação para obter o reconhecimento.

Nesse caso, é preciso que o dono do estabelecimento preencha o formulário disponível no site do comércio e aguarde o retorno da equipe, que pode solicitar mais informações para, assim, aprovar ou reprovar a emissão do selo.

Além da capital goiana, cafeterias de Brasília, Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP) também foram contempladas com o título.