Idoso é agredido com garrafadas na cabeça após ter carro roubado por quadrilha, em Goiânia

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro pessoas suspeitas de roubarem um carro no Setor Garavelo B, em Goiânia, na madrugada de domingo (27).

De acordo com a corporação, todo o crime aconteceu enquanto a vítima, de 60 anos, que é proprietária do veículo, estava em um bar do setor e foi abordada por uma adolescente, de 17 anos, e um outro homem, que dizia ser irmão dela.

Assim, a menor o convidou para que eles fossem até outro local e pediu ainda para que o idoso ofertasse uma carona para o familiar dela e o deixasse ir dirigindo – solicitação que foi aceita pelo homem.

Foi durante o trajeto que a dupla deu início ao plano criminoso. Logo alguns quilômetros depois de sair do estabelecimento, o suposto irmão da vítima pegou outros dois homens e começou a agredir o proprietário do veículo com várias garrafadas no rosto.

Não o bastante, o grupo criminoso parou em uma estrada vicinal, próximo ao Setor Santa Fé, jogou a vítima para fora do carro e fugiu do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Após a ação, uma força tarefa foi montada, em apoio com a agência de inteligência da PM, e todos os indivíduos foram localizados e receberam voz de prisão.