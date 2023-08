Com mais de 800 novos empregos, CAOA anuncia investimento bilionário em Anápolis

Em um evento recheado de figuras políticas e públicas, realizado na manhã desta terça-feira (29), a CAOA anunciou um plano de investimento de R$ 3 bilhões para os próximos cinco anos, além também da contratação direta de 809 funcionários para a fábrica de Anápolis.

Realizada no galpão de montagem final da empresa – onde os carros “ganham vida” – o evento foi inaugurado com uma palestra do CEO da empresa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, que anunciou as novidades de forma oficial e recepcionou os novos funcionários.

“Com este plano que estamos apresentando, a CAOA prevê a geração de 800 novos empregos diretos. Somos uma empresa nacional e acreditamos no Brasil. Vamos continuar investindo em novos produtos, renovação dos atuais, além da introdução de novas tecnologias de eletrificação”, pontuou.

Ainda segundo ele, o investimento permitirá um aumento expressivo, de 150%, na produção do modelo Tiggo5X Sport – veículo referência em vendas da montadora.

Além disso, também foi anunciada a ampliação na rede de concessionárias e reforço no investimento em marketing e na pesquisa e desenvolvimento local. Um dos exemplos dessa iniciativa é o Centro de Pesquisas e Eficiência Energética (CPEE) da CAOA, que atua em parceria com projetos de universidades estaduais e federais em solo goiano.

Um acontecimento que chamou a atenção na apresentação, antes mesmo da fala de Carlos Alberto Filho, foi a forma com que o CEO foi ovacionado pelo público presente – em maioria funcionários da empresa – o que fez com que ele se emocionasse.

Fato esse que impressionou até mesmo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que ainda brincou: ‘muito querido, mas elas ainda preferem os carecas’ [risos].

Além de Alckmin, a solenidade contou com a participação do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido (Podemos), os deputados federais Márcio Côrrea (MDB) e Rubens Otoni (PT), os deputados estaduais Antônio Gomide (PT) e Amilton Filho (MDB), e também o vereador Jakson Charles (PSB).

Também estiveram presentes o Secretário de Estado da Indústria, Joel Santana, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), André Rocha e o prefeito de Gameleira de Goiás, Wilson Tavares (DEM).