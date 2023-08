É impressionante o preço das passagens aéreas de ida e volta entre Goiânia e Brasília

Os quase 45 minutos no curto percurso entre Goiânia e Brasília (DF) durante uma viagem de avião podem ser breves na duração, mas custam caro ao bolso dos viajantes.

Ao analisar os preços das passagens aéreas por meio da plataforma Decolar, nesta terça-feira (29), por volta das 11h, a variação de preço para o destino pode chegar a até R$ 3.826.

Conforme analisado pelo Portal 6, o valor mais caro cobrado é referente a um voo direto oferecido pela companhia Latam com embarque na quinta-feira (31) e retorno para sábado (02). Nessa opção, o preço ofertado é de R$ 4.363.

Outro valor similar é oferecido pela companhia Gol, também em uma escala sem conexões e nas mesmas datas. Nesse caso, o preço das passagens de ida e volta é de R$3.374.

Em contrapartida, o valor mais baixo, de R$537, é disponibilizado pela empresa Latam, para um voo partindo no dia 11 de novembro e retorno no dia 18 do mesmo mês.

No comparativo, o preço cobrado para realizar o trajeto até Brasília tem superado o de voos partindo da capital goiana para São Paulo (SP), cuja distância é de 899,7 km.

Para se ter uma ideia, na mesma plataforma, o valor das passagens saindo de Goiânia com destino a SP varia de R$ 601 até R$ 2.104.