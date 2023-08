Morte de criança que se engasgou com uva em Goiânia acende alerta para pais

Nesta segunda-feira (28), uma criança, de apenas 03 anos, morreu ao se engasgar enquanto comia uma uva, em Goiânia. Além do fato ter alterado para sempre a vida da família, acabou também acendendo um alerta para diversos outros pais.

Tal cenário ilustra um estudo bastante preocupante realizado e apresentado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2009 e 2019, que evidenciou que, no país, ocorreram 2.148 óbitos de crianças entre 0 e 09 anos por engasgo. Desses, 72% foram referentes a bebês menores de 01 ano e 21,6% de pequenos entre 01 e 04 anos.

Diante disso, a reportagem do Portal 6 procurou a especialista em nutrição, Deise Souza, para comentar os casos e dar dicas aos pais de como agir para evitar acidentes do tipo.

“Em primeiro lugar, apesar de lamentável o que aconteceu [com a bebê em Goiânia], o engasgo é algo comum na alimentação de bebês. Eles possuem um reflexo chamado ‘GAG’ que normalmente conseguem resolver sozinhos, cuspindo o alimento quando percebem que não são capazes de engolir. Porém, devemos ter cautela ao ofertar alimentos muito pequenos e com sementes, como a uva”, pontuou.

“Para evitar casos assim, é importante cortar as frutas utilizando o corte seguro para as crianças pequenas. Ainda no caso da uva, o indicado é partir a fruta em quatro partes pequenas e retirar as sementes quando houver”, completou.

Em complemento, a especialista ressaltou a importância em se realizar uma introdução alimentar com responsabilidade. Apesar de outros alimentos poderem ser oferecidos a partir dos seis meses – em regra geral – é importante a família estar informada de como ofertar os alimentos de forma segura para a criança.

Ainda, a profissional destacou que todos os responsáveis devem ter ciência da manobra de Heimlich.

“É uma técnica na qual se coloca a criança virada de bruços, apoiada no braço, e se dá leves tapinhas no meio das costas. Se a criança chorar, vomitar, ou tossir, é porque conseguiu desobstruir a via”, explicou.

Além disso, tal manobra é importante até para os pais que não iniciaram a introdução alimentar, uma vez que os bebês podem se engasgar até mesmo no leite materno.