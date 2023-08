Top 10 carros mais vendidos em Goiás revela preferência por SUV’s

Os SUV’s se destacaram novamente como os mais populares entre os goianos no ano de 2023. Entre os 10 carros mais vendidos, os veículos ocuparam metade das posições, incluindo o primeiro lugar.

De acordo com o Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotivos de Goiás (Sincodive), o automóvel mais vendido no estado entre janeiro e julho deste ano é o Hyundai Creta, com 1.984 unidades comercializadas.

O carro também estava no topo da lista no ano passado, sendo que foram 1.981 foram vendidas no mesmo período de 2022. Ao longo do ano, o número subiu para 3.555 veículos negociados.

No segundo lugar, o VW Polo se destacou, com 1.567 veículos comercializados, seguido pelo GM Onix (1.399), Honda HR-V (1.364), Toyota Corolla Cross (1.157), GM Onix Plus (1.155), Jeep Compass (1.091), Hyundai HB20 (1.059), Toyota Corolla (1.038) e GM Tracker (975).

O Jeep Compass foi o carro que mais caiu no ranking, já que saiu do segundo lugar em 2022, com 2.395 vendas nos 12 meses, para a sétima posição em 2023.

Assim sendo, o Honda HR-V e GM Onix Plus ainda podem conquistar os primeiros lugares, já que foram líderes de venda nas duas primeiras semanas de agosto, tendo 125 e 155 unidades comercializadas, respectivamente.