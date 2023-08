Fundo de Quintal é atração do fim de semana em Goiânia

Os goianienses amantes do samba que estão em busca de um programa focado no ritmo musical no fim de semana, já podem comemorar. Isso porque o grupo “Fundo de Quintal” estará em Goiânia no domingo (03) para uma apresentação.

O show acontecerá no Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar, na Alameda Barbacena, no setor Alto da Glória.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online por meio do site Brasil Ticket. Os valores para primeiro lote variam entre R$ 50 (meia e meia solidária) e R$ 100 (inteira).

Durante o evento, o grupo carioca promete relembrar alguns sucessos que marcaram a carreira da banda durante a década de 1970, como “O Show Tem Que Continuar”, “Nosso Grito” e “Trem das Onze”.

Além da banda, o evento também contará open feijoada, a partir das 12h, e apresentação das bandas Heróis do Botequim e do Grupo Sem Migué.