Globo cancela nova novela de Lícia Manzo após primeiros capítulos não agradarem direção

Prevista para estrear em março de 2024 no horário das seis da Globo, a novela “O País de Alice” foi cancelada pela emissora. Escrita por Lícia Manzo, autora de “A Vida da Gente” (2011), a trama já estava em pré-produção para substituir o remake de “Elas por Elas”, que estreia em setembro, sucedendo “Amor Perfeito”, considerada um sucesso internamente.

A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Segundo apurou a reportagem, o primeiro bloco de capítulos entregue por Lícia não agradou a direção de dramaturgia da Globo, que considerou a história sem apelo popular e até elitista para manter a faixa das 18h em alta.

A direção seria de Natália Grimberg, que já começava a pensar em atores para atuar na produção. Pesou contra Lícia Manzo o fato de seu último trabalho na Globo ter sido um fracasso histórico.

“Um Lugar ao Sol” (2021), exibida em horário nobre, até agradou quem assistiu, mas foi a novela com menor audiência da história da faixa para a emissora.

Natália Grimberg deverá ser deslocada para um novo trabalho. Ainda não se sabe o futuro de Lícia Manzo. No lugar de “O País da Alice”, a Globo vai colocar no ar uma história escrita por Mário Teixeira, autor de “Mar do Sertão” (2022). Trata-se de uma comédia romântica.

“O País de Alice” iria contar a história da personagem-título, uma mulher criada pela mãe brasileira na Europa e que resolve voltar ao país para resgatar suas origens no Rio de Janeiro.

A sinopse foi entregue e aprovada pela Globo no último trimestre de 2022, ainda pela antiga direção dos Estúdios Globo. Antes liderada por Ricardo Waddington, o local tem como principal executivo agora Amauri Soares.