Identificado jovem de Anápolis que morreu enquanto andava a cavalo

Um jovem, de 22 anos, foi assassinado a tiros enquanto andava a cavalo no Bairro Novo Paraíso, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (30). O animal também ficou ferido.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma testemunha afirmou que estava dentro de casa quando ouviu o som de vários disparos de arma de fogo.

Ao sair da residência, ela se deparou com a vítima – identificada como Valdemir Bernardo da Silva – caída ao chão, assim como o equino.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local para os primeiros socorros. No entanto, não foi possível salvar a vida do jovem, que teve o óbito confirmado ainda na via pública.

Segundo o repórter Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco FM, a vítima estaria recebendo há alguns dias, antes do crime.

A Polícia Militar (PM) também compareceu à região e está realizando buscas para encontrar os envolvidos no assassinato.