Com vista de tirar o fôlego e diárias a partir R$ 200, conheça lugares mais baratos para curtir a Chapada dos Veadeiros

Se antes a região da Chapada dos Veadeiros, era conhecida por ser um ponto de acampamento e de proximidade com a natureza, agora o município se depara com um novo cenário que inclui hospedagens de luxo e valores exorbitantes.

Uma breve pesquisa em sites de hospedagem é capaz de fortalecer a afirmação. No site da Airbnb, por exemplo, conforme analisado pelo Portal 6, nesta quinta-feira (31), por volta das 12h, a diária para ficar na Casa da Mata, localizada no Espaço Rio da Lua, é de R$ 1.185.

Apesar do cenário de alto padrão estabelecido no local, ainda é possível encontrar na cidade imóveis com preços acessíveis para se hospedar.

Um deles é o Nosso Chalé, localizado na Rua dos Serafins. Com diárias a partir de R$ 200 e capacidade de até 3 pessoas, o ambiente fica próximo a rua principal e perto de alguns restaurantes, bares e cachoeiras.

De quebra, ainda é possível ter uma visão privilegiada do sol, da lua, especialmente quando ela está cheia, e do mirante do Sertão. Vale destacar que animais também são aceitos no local.

Outro ponto que também oferece um preço em conta na estadia é o Chalé Candombá, que fica a 1,6 km do centro da Vila de São Jorge e 1,3 km da entrada do Parque Nacional.

A propriedade possui capacidade máxima de até dois hóspedes e uma arquitetura rústica feita em madeira.

O espaço inclui quarto com cama casal, banheiro privativo, cozinha equipada, sala e varanda e uma vista incrível para as montanhas. Por lá as diárias estão a partir de R$ 270.

Pousada Pariká e Bistrô é mais uma das opções para quem busca aproveitar a Chapada dos Veadeiros por um preço mais em conta. O ambiente oferece diárias a partir de R$ 424, com capacidade máxima de até duas pessoas.

A residência é composta por suíte com entrada independente, cama de casal (box) reversível para duas de solteiro, além de banheiro amplo com aquecimento solar, armários, escrivaninha e persianas.

O imóvel também conta com jardins, duchas, espreguiçadeiras e local para fogueira.

Outra dica é a Pousada Cabanas 3, que fica na GO-239, na altura do km 60. Já na entrada, a propriedade possui um pequeno rio particular, além de lugar para fogueira e quintal no meio da natureza.

No interior, o ambiente é composto por uma cama de casal, mesinha para café da manhã, TV, caixa térmica, taças, copos, pratos e talheres. Por lá, a diária é de R$230.

A Pousada Varanda da Serra, que fica na Estrada Colinas do Sul, também oferece um preço acessível aliado a um cenário confortável e vista de tirar o fôlego.

O ambiente é composto por piscina rústica, feita com pedras de rio, e água corrente vinda direto da nascente, passando por uma linda cascata de cristais. A diária é de R$ 297.

Por fim, está a Pousada Vila Bonita, que fica a 600m da Avenida principal de Alto Paraíso. O ambiente possui três suítes duplas e duas suítes para até três pessoas, que acomoda até seis pessoas, além de ar condicionado, frigobar, piscina e hidromassagem.

O ambiente também oferece café da manhã e área para fazer fogueira. O valor da hospedagem é a partir de R$378.