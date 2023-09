Confeiteira comete erro básico e estraga de revelação de casal que espera bebê

Uma confeiteira vivenciou a pior experiência da carreira após receber um pedido de bolo para um chá revelação, não se atentar aos detalhes e acabar colocando tudo a perder.

Abi Caswell, de 27 anos, trabalha no ramo dos doces há alguns anos e já tinha o costume de receber pedidos para eventos de revelação do sexo de bebês.

No entanto, desta vez, a comunicação não foi tão bem detalhada e ela entendeu totalmente errado o que havia sido solicitado.

Ao invés de colocar a cor explicativa no recheio do bolo, ela entendeu que o item seria apenas uma mera decoração e, por ser um menino, poderia decorar o topo da massa finalizada com a cor azul.

Segundo Abi, ela não entendeu que a revelação em si seria através do bolo. E não parou por aí! Quem foi até a loja da trabalhadora para buscar o item foi simplesmente a grávida.

“O azul deveria estar apenas por dentro. E quem pegou o bolo? Ninguém menos que a futura mamãe. Então, arruinamos 100% a revelação do gênero para ela”, disse a empreendedora.

“Minha atendente presumiu que seria uma festa de revelação do gênero, não necessariamente que [o bolo] seria para revelar o gênero. Normalmente, os clientes são explícitos ao fazer seus pedidos para festas desse tipo”, comentou.

Agora, depois do erro, Abi assumiu a responsabilidade e se desculpou.

“Eu disse o quanto sentíamos muito e ela chorou conosco. E ela foi muito, muito gentil. Ela entendeu”, diz a confeiteira. “Ela disse: ‘Vai ser uma história’”, finalizou.