De Gusttavo Lima a evento diferentão de tatuagem, descubra como curtir o final de semana em Goiás

Você percebe que o final de semana realmente está batendo na porta, quando as programações não param de surgir e o que não faltam são opções para curtir os bons momentos de descanso.

Falando nisso, em Goiás, são várias as oportunidades para os goianos escolherem o que fazer para aproveitar.

De evento ‘diferentão’ a show sertanejo queridinho, o Agenda Portal 6 já separou uma lista com algumas das programações que irão marcar este final de semana e que prometem muito agito.

Já começando em grande estilo, Anápolis será transformada em um verdadeiro ponto de encontro para os fãs de uma boa arte alternativa.

Acontece que com início nesta sexta-feira (1º), o Tattoo Rock Fest chega trazendo alegria para os apaixonados em tattoo, música e gastronomia. O evento será realizado no Centro de Convenções de Anápolis e seguirá a todo o vapor até domingo (03).

Para além da arte corporal, os goianos poderão curtir uma mostra de cinema, stand-up comedy, e ainda por cima, uma charmosa exposição de carros antigos. Os ingressos podem adquirir os ingressos por meio do site Bilheteria Digital.

O melhor é que esta é apenas a primeira das atrações imperdíveis que prometem agitar o período.

O Gusttavo Lima “lembrou que estava bloqueado”, mas ao invés de ficar chateado, decidiu desembarcar em Goiânia com um grande show. Assim, o Embaixador reuniu um time de peso e no sábado (02), se apresentará no Estacionamento do Serra Dourada, em Goiânia.

Reconhecido nacionalmente, o Buteco do Gusttavo Lima contará com Simone Mendes, Eduardo Costa e Maiara & Maraisa, que dividirão o palco com o sertanejo. As entradas podem ser compradas por meio da plataforma BaladApp.

Por fim, uma última dica é viajar para Itaguari no sábado para curtir Tribo da Periferia, Dj Nando, Wasley, Diego Gomes, Roger DJ e Van Morais, no Parque Aquático Chácara Nunes. Os interessados podem acessar os tickets pelo BaladApp.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: